VIDEO – Michele Russo. Insieme per Scafati: chiarezza su incarico legale

Insieme per Scafati. Michele Russo: chiarezza sull’incarico legale.

La commissione garanzia ha messo sotto esame la liquidazione delle spese all’Avvocato Marciano convenzionato con il Comune di Scafati, e in generale della convenzione. E’ emerso che sono state liquidate spese “forfettariamente determinate”, anche in acconto per attività a svolgersi, per un importo di oltre 130.000 euro, in tre anni, oltre i compensi mensili da convenzione per euro 4.500. Tali spese, in base alla convenzione dovrebbero riguardare solo diritti e bolli, non sono stati prodotti i documenti giustificativi dall’Avvocato Marciano, nemmeno dopo aver richiesto gli stessi per il tramite del funzionario preposto.



















La segnalazione dell’anomalia.

La commissione di garanzia, quindi, ha deciso di segnalare tale anomalia, agli organi comunali competenti al controllo, essendo necessario verificare se e quanto delle “spese” corrisposte all’Avvocato Marciano siano effettivamente dovute. Ne parla Michele Russo consigliere comunale di “Insieme per Scafati”.