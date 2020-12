VIDEO – Pagani / Angri. Strade dissestate per lavori chi controlla?

Lavori male ripristinati. A subire l’approssimazione della cantierizzazione e dei lavori ai sotto servizi le strade dell’agro interessate dalla scorsa estate anche dalla realizzazione della nuova linea elettrica in alcune zone dell’agro.

L’accusa da Pagani.

“Soggetti “non ben identificati” che operano, con interventi sulle strade comunali, e per conto delle potenti società erogatrici di servizi a rete nel più completo spregio, nella totale violazione di ogni “principio e regola di sicurezza sul lavoro” e nel totale inadempimento rispetto ai principi regolamentari che disciplinano la materia” affermano i consiglieri comunali di Pagani Annarosa Sessa e Enzo Calce.











Lo stato del manto stradale.

Lo stato in cui viene lasciato il manto stradale, dopo gli interventi effettuati è bene evidente non soltanto agli occhi della videocamera. Particolarmente evidente il cattivo stato del manto stradale è rilevabile tra Angri sulla strada Nazionale, Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani. Un cattivo stato della sede stradale aggravato negli ultimi giorni dalle copiose piogge che hanno ulteriormente minato lo stato dell’asfalto già in precario stato per la mancanza di interventi sulle strade di pertinenza provinciale.













Da più parte sono state chiamate in causa le società gestrici di servizi della rete. Viene chiesto agli enti se ci siano effettivamente regole chiare e specifiche cauzioni che limitino ripristini sommari e non conformi alle disposizioni regolamentari in vigore, che, molto spesso, provocano incidenti stradali per i quali, poi, i comuni sono costretti anche a importanti risarcimenti di danni.

Il servizio è di Aldo Severino