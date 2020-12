Zona rossa: Agro Nocerino. Intensificati i controlli sulle strade intercomunali.

Covid e rispetto dell’ordinanza della zona rossa. In queste ore sono stati intensificati i controlli sulle strade intercomunali dell’agro: da Scafati a Nocera Inferiore. Particolarmente sotto il presidio dei posti di blocco le strade di collegamento tra i comuni dell’agro dove pattuglie delle varie Polizie Locali comunali e le altre forze dell’ordine procedono alla verifica delle autocertificazioni e degli spostamenti veicolari in regime di “zona rossa” in vigore temporaneamente fino al prossimo 27 dicembre.

Misure preventive e controlli necessari.

Misure e controlli preventivi necessari e stringenti tesi a fare rispettare tutti i divieti imposti per la viglia di Natale ed evitare pericolosi assembramenti nei luoghi maggiormente frequentati in questa giornata ritenuta un “rituale tradizionale” e propedeutico al festeggiamento del Natale. I controlli proseguiranno per l’intera giornata con l’obiettivo di limitare al minimo gli spostamenti non necessari, se non particolarmente indifferibili.

Aldo Severino