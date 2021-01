Il Coordinamento Scuole Aperte Campania scrive alle istituzioni e chiede l’immediata ripresa delle lezioni in classe per il 7 gennaio prossimo

Campania. Coordinamento Scuole Aperte: riaprire il 7 gennaio.

Scuole aperte subito. Il Coordinamento Scuole Aperte Campania scrive al premier Conte e al ministro Azzolina, ai prefetti e ai sindaci della Campania e al governatore De Luca. Chiede l’immediata ripresa delle lezioni in classe per il 7 gennaio prossimo. Allegato alla lettera aperta una raccolta di circa trentamila firmata dai genitori campani sulla piattaforma Change.org.

Scuola sospesa da oltre 74 giorni.

La sospensione in Campania dura da oltre 74 giorni (dal 27 ottobre sin dalla infanzia e poi con riprese scaglionate dal 25 novembre per la I elementare e il 9 dicembre per la II elementare), contrariamente alle disposizioni governative nazionali. I genitori del coordinamento ritengono che debba restare luogo “d’inclusione, crescita e riscatto socioculturale”. Il coordinamento ritiene che i protocolli anti Covid approvati dalla Regione Campania contenuti nel documento operativo “A scuola in sicurezza” vi siano “tutte le misure atte a consentire il rientro in sicurezza in aula di tutta la popolazione scolastica campana”. Fonte “Corriere del Mezzogiorno”.