Agro nocerino. Messa in sicurezza delle strade

La Provincia di Salerno sta continuando i lavori di messa in sicurezza di alcune strade dell’ Agro Nocerino Sarnese.

Proseguono gli interventi in Via Fontana, sulla SP 298 e partono lavori anche in Via Zeccagnuolo sulla SP384 entrambe nel Comune di Pagani.

Al via gli interventi anche in Via Padula, sulla SP 434, nel Comune di Nocera Inferiore.

Messa a quota dei pozzetti, nuovi guard rail, nuovo manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa: questi gli interventi che saranno garantiti.

“Una grande attenzione per questi territori, da anni abbandonati a loro stessi ed a cui la mia Amministrazione Provinciale sta dando grande attenzione e rispetto”, dichiara Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno