Al via “Accogliamo un figlio” il corso per coppie aspiranti all’adozione.

L’Assessore alle Politiche Sociali del comune di Angri Maria D’Aniello, comunica che avrà inizio il 28 Gennaio 2021 il primo corso annuale di formazione per le coppie aspiranti all’ adozione nazionale e/o internazionale, dal titolo “ACCOGLI…AMO UN FIGLIO”.

Per vivere al meglio l’esperienza dell’adozione.

Le coppie che intendono avviare un percorso adottivo sono infatti tenute a frequentare un corso di informazione e formazione. Il corso che viene erogato completamente gratuito, ha come obiettivo preparare le coppie a vivere al meglio l’esperienza adottiva, affrontando insieme i dubbi, le difficoltà ed i timori ad essa legati. La sfida è riuscire a maturare una scelta che sia allo stesso tempo individuale e coniugale, che richiede un grosso entusiasmo e una forte responsabilità.

Un cammino formativo.

L’adozione è un’avventura, da affrontare con consapevolezza, passione e pazienza; il confronto porterà a capire che le criticità che questo viaggio comporta possono essere vissute insieme, ed accettate con serenità e fiducia.

Approfondimenti tenuti da professionisti.

Gli incontri saranno curati dalla Dott. ssa Lucia Cajazzo, Psicologa e Psicoterapeuta del Centro Affido e Adozioni dell’Ambito Territoriale S01_2. In un’ottica di integrazione sociosanitaria, è prevista la preziosa partecipazione della Dott.ssa Anna Tortora, Responsabile dell’Ufficio Sociosanitario ds61.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e contrasto del Covid-19, il corso sarà replicato in più edizioni, nel corso del 2021, per un massimo di cinque coppie per ogni ciclo di seminari.

“Io non ti ho fatto il dono della vita, ma in cuor mio so che l’amore che provo è profondo e sincero, come se ciò fosse accaduto.Per noi, essere l’uno con l’altro è come un sogno che si avvera. No, non ti ho dato la vita, ma la vita mi ha donato te”.

Aldo Severino.