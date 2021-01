Angri. Area ex MCM, Il TAR chiede una nuova relazione al Comune

Angri. Riqualificazione Ex area MCM. Una nuova relazione sarebbe necessaria per fare chiarezza sulla tormentata riqualificazione della vasta area

Angri. Ex area MCM, Il TAR chiede una nuova relazione al Comune.

Riqualificazione Ex area MCM. Una nuova relazione sarebbe necessaria per fare chiarezza sulla tormentata riqualificazione della vasta area situata nel centro cittadino, che vede in lite il gruppo conserviero “AR” e il Comune di Angri. I giudici della seconda sezione salernitano del Tribunale Amministrativo Regionale, davanti ai quali l’azienda, proprietaria dell’area lungo Corso Vittorio Emanuele, ha presentato ricorso. Dalle ricostruzioni fatte dal quotidiano “La Città” la società, fin dal 13 febbraio 2012, aveva depositato un’istanza per la riqualificazione dell’area, “mediante un intervento di demolizione dell’esistente e complesso dismesso e la realizzazione di fabbricati da adibire a residenze ed attività terziarie”.

Il parere favorevole del Consiglio Comunale.

Parere favorevole, fu dato dal consiglio comunale, alla proposta intervento di riqualificazione, con successiva approvazione del nuovo PUC, e ulteriore deposito di una nuova proposta d’intervento, opportunamente rimodulata in adeguamento alla rinnovata disciplina urbanistica per realizzare un programma di edilizia residenziale sociale per la riqualificazione di ambiti degradati e industriali dismesse, in sostanziale coerenza con le nuove previsioni urbanistiche nuove. Ma a nulla erano valse le diffide i solleciti presentati, con il procedimento ancora pendente, perdurando l’inerzia della pubblica Amministrazione. Nella sostanza la “AR” richiamava l’obbligo, da parte dell’amministrazione, a provvedere sulla richiesta del privato con un atto espresso e motivato, senza alcuna richiesta di pareri, sottolineando “la fondatezza della propria istanza chiusa” con la richiesta, per accoglimento del ricorso, della nomina di un commissario ad acta per provvedere, in caso di ulteriori negligenze, in luogo dell’amministrazione inadempiente.

La difesa del Comune.

Dopo il deposito della documentazione da parte di entrambe le parti, il Comune ha depositato uno scritto difensivo, in cui definiva il silenzio fatto valere dalla società ricorrente contro il riferimento a un rilevamento rilevante intervento edilizio urbanistico da effettuare nel centro del Comune di Angri, per la trasformazione di un’area di circa 600.000 m², già sede dello storico opificio tessile. Il gruppo “AR” nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane degradate, lamentava l’arresto del procedimento per inadempienza del Comune, così da impugnare il comportamento silente. Il Comune al contrario, nella sua costituzione in giudizio, rivendicava le sue azioni, affermando che “il Comune non era stato affatto inerte, quando piuttosto aveva compiutamente espletato l’attività necessaria, frastagliata dalle continue variazioni, portate dalla ricorrente al progetto iniziale, talora anche per il palese contrasto con la normativa vigente”. Lo stesso Comune, nella propria ricostruzione, appena ricevuto il progetto, “nel giro di pochissimi giorni lo aveva trasmesso sia la Soprintendenza, come prescritto dall’accordo, sia a tutte le altre autorità, deputati, ex lege, a rendere i prescritti pareri”.

Ulteriori chiarimenti al Comune.

Per la “AR” c’erano le acquisizioni di tutti i pareri necessari, da parte degli enti sovraordinati. Al termine della celebrazione dell’udienza in camera di consiglio del 22 dicembre scorso, in remoto, il collegio del TAR ritenuto che, ai fini della decisione, ha chiesto al Comune di depositare “una relazione di chiarimenti, circa la data o le date in cui la nota del 5 agosto scorso è stata ricevuta, rispettivamente da ogni autorità, per verificare l’eventuale decorso del termine di 90 giorni, per la formazione, del silenzio – assenso” (fonte La Città)