Angri. Atti vandalici: danneggiati i nuovi parcometri.

Sono già stati danneggiati i nuovi parcometri da poco installati dalla società “Angri Park” che dal prossimo mese di febbraio gestirà totalmente la sosta a pagamento sul territorio cittadino. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, come riporta il quotdiano “La Città”, alcuni atti vandalici hanno seriamente danneggiato i nuovi stalli della sosta. È difficile capire se l’azione sia imputabile a un atto vandalico finalizzato ben preciso oppure era per fare “cassa”.

Clima teso per la ripartenza.

Si arriva con tensione alla data dello switch off del prossimo febbraio quando la gestione sosta a pagamento sarà definitivamente gestita dal soggetto privato. Si attende, comunque, la rimodulazione del piano della sosta al vaglio dei tecnici comunali di concerto proprio con il nuovo gestore. Negli ultimi giorni, intanto, è stata avviata l’ennesima petizione con la raccolta di centinaia di firme di residenti nel centro cittadino che intendono presentare al primo cittadino Cosimo Ferraioli, come già avvenuto in precedenza per i residenti di via Raiola. L’attenzione sul passaggio della gestione della sosta a pagamento resta ancora alta e tesa e ancora senza una sintesi tra le parti.