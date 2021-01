Angri. Farmacie comunali, niente risarcimento dal Comune.

Il contenzioso. La Corte di Appello si è pronunciata a favore del Comune di Angri in lite con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno. Una vicenda di carattere legale che risale al 2012, all’epoca dell’amministrazione Mauri, quando alla scadenza della convenzione con il consorzio che vede capofila il comune di Cava de Tirreni proprio l’amministrazione di allora inviò la disdetta e indisse la gara per una nuova possibile assegnazione che andò deserta.

Le pretese del Consorzio.

Il Consorzio allora avanzò il pagamento di 2.500.000 € per la restituzione dell’attività commerciale e per l’avviamento, cifra rivendicata in occasione dello scioglimento della convenzione tra le parti. Una controversia che si trascinava da diverso tempo, che in primo grado, a giugno del 2018, la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, sanciva il pagamento delle somme richieste da parte del consorzio, costringendo il Comune a formulare il ricorso in appello curato dall’ufficio legale guidato da Rosaria Violante che nella circostanza è stato coadiuvata dall’avvocato Fabrizio Fezza.





















Causa sconosciuta all’amministrazione Ferraioli.

Di questa causa, precedentemente, l’Avvocatura non avrebbe mai informato il Sindaco, e la farmacia aveva continuato a essere gestita dal Consorzio, perché ignari del pregresso, facendo subire all’amministrazione Ferraioli la tacita continuazione del servizio, in virtù di una proroga automatica inclusa nella convenzione, per altri 10 anni di gestione. L’avvocato Violante, nuova responsabile dell’Avvocatura, al suo insediamento veniva incaricata dal Sindaco Ferraioli di fare approfondite ricerche per accertare la reale situazione della convenzione vigente. Con l’aiuto della dirigente del settore economico e finanziario Angela Pauciulo tesse la ricostruzione della vicenda.











Sospensione della sentenza e la contestazione.

L’ente con questa azione riesce sospendere la sentenza di primo grado che doveva essere pagata entro il mese di novembre 2018. Con la sentenza n. 1/2021 della Corte di Appello di Salerno, addirittura si ribalta la posizione dell’Ente. La Corte accogliendo la difesa del Comune, riconosce che nulla deve al Consorzio che è condannato a pagare anche le spese per un importo di circa Euro 35.000,00. Il Comune in effetti ha sempre contestato la ricostruzione dei fatti presentata a suo tempo dal Consorzio, affermando fin dalla propria costituzione in giudizio, che nessun obbligo di pagamento poteva essere posto a suo carico, tanto è vero che nel bando di gara per la vendita della farmacia l’intero valore di avviamento era stato computato nella determinazione del prezzo iniziale e l’ente aveva predisposto il bando di vendita, andato deserto, in modo da favorire la cessione del magazzino esistente al momento della riconsegna da parte dell’aggiudicataria. In pratica l’articolo 15 dell’accordo stipulato negli anni precedenti dall’amministrazione comunale il Consorzio salernitano non prevedeva alcun obbligo di pagamento di somme relative alle scorte presenti nel magazzino quanto stabilito dalla convenzione. La sentenza della Corte di Appello ha quindi evitato al Comune di dover pagare un risarcimento di quasi mezzo milione di euro.