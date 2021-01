Angri. Di recente sono stati emessi 732 avvisi di accertamento all’indirizzo di contribuenti che non risultano in regola con il pagamento della TASI

Angri. Recupero tributo TASI: operazione anti evasione.

Operazione anti evasione in città. L’evasione dei tributi locali rappresenta un problema annoso per tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute e che si sono imbattute in una sempre più crescente percentuale di cittadini che non riescono a garantire il pagamento delle tasse.

Avvisi di accertamento.

Di recente sono stati emessi 732 avvisi di accertamento all’indirizzo di contribuenti che non risultano in regola con il pagamento della TASI relativa all’anno 2015. Un lavoro di ricerca e incrocio di dati portato avanti dagli uffici collegati all’unità operativa complessa della “Fiscalità locale” che hanno stilato un elenco di cittadini che risultano morosi nei confronti del comune. Un provvedimento urgente già notificato ai cittadini interessati alla fine del 2020 per evitare di fatto che le cartelle di pagamento potessero finire in prescrizione dopo i cinque anni.

Quasi 250mila euro da recuperare.

La somma ascritta come recupero dei fondi è di 244mila euro al netto di “eventuali rettifiche o annullamenti per istanze in autotutela”. L’Ufficio ha condotto l’attività di verifica proprio da un certosino incrocio di dati avvalendosi delle banche dati catastali telematiche ma anche, principalmente, sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, procedendo alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio degli omessi versamenti, come scritto nella determina firmata dall’attuale responsabile del settore, Giovanni Losco in sostituzione dell’assente responsabile Alfonso Toscano.

Aldo Severino