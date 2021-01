Angri. Scuola, allagamenti e parcheggi chiesto un consiglio comunale.

I consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Pasquale Mauri, Vincenzo Ferrara e Anna Maria Russo hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere della ripresa delle attività scolastiche in presenza ed eventuali proposte di soluzioni delle problematiche relative agli incontri con il dirigente scolastico del primo circolo; del dissesto idrogeologico e richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’emergenza verificatesi, a seguito delle esondazioni del Rio Sguazzatoio e della Solofrana il giorno 25/01/2021 e della riqualificazione urbana prolungamento Corso Italia e affidamento in concessione alla Angri park S.r.l. dei parcheggi pubblici.









Di seguito le richieste

Ripresa attività scolastiche in presenza ed eventuali proposte di soluzioni delle problematiche relative agli incontri con il dirigente scolastico del primo circolo;

In data 07/01/2021 a seguito dell’ordinanza nr. 01 del 05/01/2021 della Regione Campania è stata ripresa l’attività scolastica in presenza. In tutte le scuole del territorio tale riapertura si è svolta nella più totale normalità, tranne che al primo circolo didattico di Angri, “Alfonso Maria Fusco”, dove si è verificata una situazione di incertezza e disagio, dovuta alla discutibile gestione della riapertura, che ha generato ingiustificabili assembramenti negli orari di ingresso ed uscita degli alunni. Abbiamo appreso, da più parti, un evidente deterioramento dei rapporti tra la Dirigenza Scolastica, gli Organi di Rappresentanza Genitori e i Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che di fatto incide negativamente sulla quotidianità e lo svolgimento in sicurezza della vita scolastica dei nostri piccoli cittadini. Nella convinzione che le Istituzioni Locali debbano ascoltare le giuste rimostranze dei genitori ed intervenire per porre rimedio a tali problematiche, garantendo la sicurezza e l’incolumità degli alunni, chiediamo che questa problematica venga discussa ed affrontata in Consiglio Comunale, in modo da individuare, insieme, una soluzione da sottoporre agli organi competenti.





















Dissesto idrogeologico e richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’emergenza verificatesi, a seguito delle esondazioni del Rio Sguazzatoio e della Solofrana il giorno 25/01/2022.

In data 25/01/21 un forte evento alluvionale ha interessato sin dalle primissime ore del mattino l’intero territorio di Angri provocando l’esondazione del torrente Solofrana in località ponte Marconi in San Marzano sul Sarno e del torrente Rio Sguazzatorio in Angri. Entrambi, per la violenza delle acque, hanno sovrastato gli argini di contenimento provocando un allagamento dell’intera località Avagliana e molte zone tra via Orta Longa, Orta Corcia e traversa De Vivo con conseguente deposito di fango e detriti sulle sedi stradali, sulle pertinenze e sulle aree private nonché sugli edifici lungo le sopracitate vie, inoltre, ha coperto intere coltivazioni presenti lungo i terreni limitrofi. Considerato che, a seguito di tale evento alluvionale, si sono registrati ingenti danni a carico delle infrastrutture e del patrimonio pubblico, delle attività produttive e commerciali nonché dei confronti dei privati cittadini. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno un ordine del giorno da parte dell’organo di governo che riconosca lo stato di emergenze e che evidenzi l’esistenza delle condizioni di fatto e di diritto per richiedere agli organi competenti dello Stato la dichiarazione di calamità naturale che ha colpito il comune di Angri. Si ritiene opportuno, quindi, coinvolgere il consiglio comunale in una discussione aperta e costruttiva sulla necessità di sollecitare interventi strutturali e urgenti finalizzati alla risoluzione di una problematica atavica e non più rinviabile.











Riqualificazione urbana prolungamento Corso Italia e affidamento in concessione alla Angri park S.r.l. dei parcheggi pubblici

Alla luce delle diverse segnalazioni e sollecitazioni (vedi mozione residenti via Renato Raiola e associazioni di categoria) relative alla concretizzazione del progetto di affidamento in concessione a privati degli spazi riservati alla sosta pervenute da associazioni di categoria, residenti e altri portatori di interessi pubblici e privati, si ritiene necessario coinvolgere il consiglio comunale, in una discussione aperta e costruttiva, relativa alla necessità di rivedere e rimodulare il piano tariffario previsto dalla società AngriPark Srl relativo alla gestione dei parcheggi pubblici per i prossimi 18 anni. Ordunque, si chiede al consiglio comunale di valutare e discutere le proposte pervenute in data 19\11\2020, in particolare:

CHIEDONO DI:

1. Rivedere in aumento Il numero totale degli abbonamenti disponibili per ogni zona.

2. Di conoscere i criteri relativi all’assegnazione degli abbonamenti riservati a residenti e lavoratori delle relative aree interessate.

3. Di conoscere la destinazione d’uso dell’area privata, oggi riservata a parcheggio, in zona ex MCM.

4. Di accelerare i tempi della messa in sicurezza relativa al parcheggio in località via Fondo Caiazzo.

Inoltre, vista l’attuale difficoltà socio-economica dovuta all’emergenza Covid19, SI PROPONE di:

1. Prevedere agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti riservati ai residenti meno abbienti.

2. Concordare con la società concessionaria Angri Park SRL, una tariffa giornaliera relativa alla sosta, la riduzione del costo degli abbonamenti e prevedere abbonamenti 24h nei parcheggi perimetrali.

3. Concordare con la società concessionaria Angri Park SRL, la previsione di una tariffa minima inferiore a quella oraria anche in zona rossa e ridurre la suddetta anche in zona 2, zona 3.