Angri, viabilità I°Circolo. Parcheggio dell’I.S.I.S. Fortunato a disposizione della comunità.

Ad Angri c’è una strada che da tempo, soprattutto nel periodo delle scuole, e ancora di più in questo periodo di pandemia, la mattina intorno alle 8 e poi ancora intorno alle 13 scoppia di traffico, con disagi a cascata su tutta la circolazione e senza che nessuno, sembra, se ne sia mai occupato.

Si lamentano tutti, ma mai che nessuno abbia preso la situazione in mano per poterla risolvere trovando una soluzione alternativa oltre alla presenza dei vigili che fanno già un grande lavoro, impegnati a più non posso, per poter meglio regolare il traffico e far defluire gli ingressi verso i plessi scolastici.

Anche l’idea di volontari e di “Nonni Vigili”, che darebbero una mano alla soluzione della problematica, non è in essere.

Ma una grossa apertura, quando meno te lo aspetti, è venuta dal dirigente scolastico dell’Istituto “G. Fortunato”, Giuseppe Santangelo che, pur non essendo di Angri, da anni si prodiga per far crescere l’Istituto angrese. Sapendo della grave difficoltà che sta vivendo la comunità ha voluto dare il suo contributo per cercare di sbrogliare questa matassa con un’interessante proposta, allo scopo di garantire il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid-19 soprattutto in materia di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita, e accolte le indicazioni dettate dell’Amministrazione Comunale, dal 28 gennaio ha consentito il passaggio e la sosta delle auto dell’utenza del I° circolo didattico presso lo spazio dell’Istituto che è di sua pertinenza.

Si consentirà dunque il passaggio delle auto dell’utenza del I° circolo didattico su proprio viale interno in direzione obbligata senso unico da via Cuparella a via Alveo S.Alfonso, e in più provvederà a sviluppare i propri orari di ingresso e di uscita in una fascia orario compresa tra le ore 09:00 e le ore 14:15. Si ricorda che la fascia oraria per i genitori dei bambini del I° Circolo va dalle ore 08:00 alle ore 08:45, dal lunedì al venerdì, per tutta la durata della fase emergenziale.

Una disponibilità che non è passata indifferente al Sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, che dopo un incontro propedeutico alla stesura dell’accordo, avvenuto presso l’I.S.I.S. Fortunato, insieme al Tenente Colonnello della Polizia Locale Anna Galasso, ha avuto parole di elogio e ringraziamento diffuse sulla sua pagina social. “Ringrazio il Dirigente Scolastico Giuseppe Santangelo per la sensibilità e la disponibilità mostrata nei confronti della nostra comunità e delle difficoltà del momento, mettendo a disposizione dell’utenza del plesso scolastico del Primo Circolo Didattico “Fusco” il parcheggio di pertinenza dell’Istituto “G. Fortunato”.

