Angrisani: “105 milioni per le bonifiche di siti abbandonati: 12,6 milioni per la Regione Campania”

ANGRISANI M5S: DA COSTA 105 MILIONI PER BONIFICHE SITI ABBANDONATI, OLTRE 12 MILIONI PER LA REGIONE CAMPANIA CHE ORA DOVRA’ AGIRE SUBITO

“Dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa oltre 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati: 12,6 milioni per la Regione Campania . Ora toccherà alla nostra Regione, soggetto attuatore, indicare i siti da bonificare. Si deve agire in fretta, senza sprechi e con un’azione mirata” dichiara la Senatrice del Movimento 5 Stelle Luisa Angrisani.

“Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, discariche, vecchie fabbriche abbandonate, dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale” spiega la Portavoce Angrisani.

“Luoghi che inquinano e stanno lí a volte da decine di anni. Il 50% si trova al centro nord e il 50% al sud. Il nostro sud e la Campania in particolare ha ora una grande possibilità.

Finalmente lo Stato, grazie al Ministro dell’Ambiente Costa, si prende carico di questa incombenza, stanziando 105 milioni di euro ripartiti tra le Regioni, con il decreto che è già passato in conferenza Stato Regioni. De Luca ora ha disposizione 12,6 milioni di euro, deve al più presto attivarsi e bonificare le aree”.

“Cittadini, comitati, noi parlamentari con i consiglieri regionali siamo chiamati a fare pressione su media e regione affinché non se ne lavino le mani. Controlleremo anche come verranno spesi questi fondi.

Questa battaglia per l’ambiente è solo all’inizio e parla al cuore dei nostri territori, noi ci siamo” conclude la Senatrice Luisa Angrisani.