ARECHI MULTISERVICE partita la verifica degli impianti termici

L’ente rovincia di Salerno, autorità competente in materia di esercizio,

controllo e manutenzione degli impianti termici, in collaborazione con la propria

società in-house Arechi Multiservice Spa, dal 2004 esercita l’attività di accertamento

ed ispezione degli impianti presenti nei 153 Comuni del proprio territorio aventi

popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi i comuni di Battipaglia, Cave dei

Tirreni, Nocera Inferiore, Salerno e Scafati).

Dal 2020 in osservanza a quanto previsto dall’art. 15, c. 3 della Legge Regionale 20

novembre 2018, n. 39 “Norme in materia di impianti termici e di certificazione

energetica degli edifici”, è stato adottato un nuovo catasto degli impianti termici che

consente l’accesso ai soggetti esterni che ne abbiano titolo (installatori, manutentori,

responsabili impianto, fornitore di combustibile, ecc.) e consente di gestire, per via

telematica, un’ampia serie di attività e comunicazioni (trasmissione documenti,

pagamento segni identificativi, ecc.).

Il catasto è finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione

invernale ed estiva degli uffici ed alla gestione di tutte le connesse attività circa lo

stato degli impianti nonché controllo, accertamento ed ispezione.

Si ammenta al responsabile dell’impianto:

• che dal 2020 non è più possibile inviare su formato cartaceo la documentazione

comprovante l’avvenuto controllo di efficienza energetica (RCEE) né pagare

autonomamente il contributo dovuto (CIT); al fine di ottemperare alle

disposizioni normative, RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e

CIT (Contributo Impianti Termici) potranno essere trasmessi esclusivamente per

via telematica a cura del manutentore (o installatore in caso di prima accensione

impianto);

• di incaricare imprese abilitate per l’esecuzione di operazioni di manutenzione e

controllo di efficienza energetica per gli impianti termici di climatizzazione

invernale e di climatizzazione estiva;

• di incaricare imprese che, oltre all’abilitazione professionale, siano accreditate

ad operare sul nuovo catasto per la trasmissione di RCEE e CIT; a tal fine,

consultare “Elenco Ditte Iscritte a Catasto ed abilitate ad operare”

https://portal.salerno.iter-web.it/iter-portal/companies;

• di corrispondere al manutentore, in occasione dei controlli di efficienza

energetica, l’importo dovuto quale Contributo Impianti Termici (CIT)

corrispondente alla tipologia di impianto;

• di allegare al libretto impianto aggiornato copia del RCEE (Rapporto Controllo

Efficienza Energetica) rilasciato dal manutentore alla fine delle operazioni e

conservare tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della

autorità.

Avere un impianto termico ecologico, rispettoso dell’ambiente, in grado di

assicurare allo stesso tempo un comfort elevato, un basso impatto ambientale ed un

buon livello di ottimizzazione dei consumi oggi è importantissimo. Auspichiamo una

scrupolosa attenzione alla manutenzione ed al controllo impianti termici. Si ricorda

che un impianto termico ben funzionante è amico dell’ambiente e della nostra

sicurezza.

(Legge n.10/91 – D.P.R. n. 412/93 – D.P.R. n. 551/99 – D.Lgs. n. 192/05 – D.Lgs. n. 311/06 – D.P.R. n. 74/2013 e Legge n.

90/2013, L.R. 39/2018 e ss.mm.ii.)