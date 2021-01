Campania, arriva il freddo polare: neve e gelo anche a bassa quota.

Sta per arrivare il freddo polare

L’irruzione gelida nella giornata di domani darà vita a un vortice ciclonico sul basso Tirreno che renderà molto instabile l’atmosfera su Campania meridionale, Basilicata e Calabria con precipitazioni intense e nevose a quote via via piu’ basse e fin sopra i 2400 metri in serata.

Clima freddo su tutto il Paese, accentuato anche dal vento che farà percepire temperature più basse di circa 4-6 radi ispetto a quelle reali. Il weekend sarà gelido con valori massimi di poco sopra lo zero al Nord e sotto i 7 gradi al Centro-Sud, ma con precipitazioni scarse.

In Campania

Il freddo polare non darà tregua neanche alla Campania: le temperature resteranno sensibilmente basse anche nei prossimi giorni, per poi peggiorare ulteriormente nel fine settimana. Previsto anche il ritorno della pioggia. Le temperature saranno letteralmente in picchiata, con un crollo verticale nel fine settimana del 16-17 gennaio, quando non è esclusa neve anche a bassa quota, e soprattutto nelle zone dell’interno.