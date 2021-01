Cava de’Tirreni, vaccino anti-covid 19: l’Osservatorio sulla disabilità scrive a De Luca

Di seguito il testo della nota trasmessa al presidente della regione Campania Vincenzo de Luca da parte dell’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, circa i tempi e le modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid 19.

“Illustrissimo Presidente della Regione Campania, dott. Vincenzo De Luca, l’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità del Comune di Cava de’Tirreni, composto da tredici associazioni per la disabilità, ringrazia e condivide pienamente l’impegno dell’ANFASS Regionale e della FISH in riferimento alla campagna vaccinale anti-Covid 19 per le persone con disabilità e i loro accompagnatori (caregiver sia familiari che operatori stipendiati).

Si sottolinea la necessità assoluta che siano stabilite chiaramente le tempistiche e le modalità della vaccinazione, tenendo ben presente le drammatiche difficoltà delle persone disabili e, conseguentemente, accogliendo le proposte dell’ANFASS e della Fish”.

“Ringrazio per la sensibilità mostrata anche in questa circostanza dall’osservatorio cittadino sulla disabilità- sottolinea l’assessore alle Politiche sociali. Annetta Altobello- organismo comunale sempre in prima linea per la difesa e la tutela di una componente fragile della nostra popolazione”