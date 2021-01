Consigli di bellezza. Allungare le ciglia? Vediamo le soluzioni

Allungare le ciglia? Vediamo le soluzioni.

Occhi da cerbiatta: chi non li vorrebbe? Per avere degli occhi davvero sensuali e in grado di attirare ogni sguardo, è possibile usare diverse soluzioni per allungare le ciglia, perfetti per regalarsi uno sguardo da cerbiatta in grado di colpire e di ammaliare.

Le ciglia crescono e si rinnovano ogni cinque mesi circa, quindi vanno incontro ad un processo di crescita un po’ più lento rispetto a quello dei capelli.

Ma volete sapere quali sono le migliori soluzioni per allungare le ciglia? Ce lo spiega il centro Estetico MSLIFE.IT Da un lato abbiamo alcuni rimedi naturali che possono essere molto utili per avere delle ciglia più nutrite, più lunghe e più belle, per uno sguardo languido e sicuramente di grande effetto. Dall’altro, ci sono anche soluzioni per allungare le ciglia con effetto naturale anche se sono di natura artificiale.

Volete avere delle ciglia belle, lunghe, forti e uno sguardo assolutamente intenso? Potete usare alcuni rimedi naturali di grande effetto, per esempio l’olio di ricino è una soluzione perfetta per delle belle ciglia.

Basta applicarlo usando un vecchio mascara ben ripulito, lasciarlo agire per tutta la notte e poi sciacquare per rinforzare le ciglia in modo del tutto naturale. O l’olio di cocco, un prodotto beauty che è perfetto sia per idratare i capelli che per rinforzare le ciglia. Ma adesso vediamo quali sono le tecniche migliori per allungare le ciglia in modo da avere subito uno sguardo notevolmente più intenso.

Come allungare le ciglia: ecco cosa dovete fare.

Le ciglia finte sono una delle soluzioni perfette per regalarsi, anche solo per una sera, uno sguardo da vera cerbiatta. Moltissime attrici e non solo le scelgono per dare uno sguardo particolarmente intenso e bello al volto… se anche voi volete sapere come ottenere delle ciglia fantastiche grazie a quelle finte, dovete solamente rivolgervi ad un centro estetico di fiducia per trovare la soluzione perfetta per voi. Scegliete sempre e solo prodotti di alta qualità e testati per rispettare i vostri occhi e le vostre ciglia.

Un altro modo per allungare le ciglia velocemente è effettuare il c.d. trattamento di laminazione ciglia, che consiste in un trattamento estetico che dona forma e spessore alle ciglia. Questo trattamento simula, per diverse settimane, l’effetto del mascara. Viene effettuato per mezzo di una permanente alla cheratina che crea un effetto ciglia finte a lunga durata, un vero lifting che permette di allungare le ciglia per uno sguardo decisamente molto più bello.

La laminazione ciglia permette anche di tingerle: in genere si opta per la colorazione nera che permette di apprezzare al meglio lo sguardo, in quanto dona una maggiore profondità e sta bene davvero a tutte.

Se quindi desiderate allungare le ciglia e non sapete come fare, un effetto wow è garantito ricorrendo alla laminazione delle ciglia, una soluzione che permette di ottenere uno sguardo profondo e delle ciglia più spesse e lunghe.

La tintura ciglia può essere effettuata sia dopo la laminazione che come trattamento a parte e regala una maggiore profondità alle ciglia, anche se però non serve per allungare le ciglia veramente.