Contagi a Pagani. De Prisco “Situazione in linea con il comprensorio”

“La situazione pandemica paganese è perfettamente in linea con gli altri paesi del comprensorio*. A confermarlo è stato ieri il dottor Domenico Lombardi, referente Asl SAI, durante la riunione del Centro Operativo Comunale, convocata dal sindaco Lello De Prisco, per avere un quadro chiaro alla luce in particolare dell’imminente ritorno a scuola. Lo si legge in una nota del sindaco.

“La media dei contagi a Pagani negli ultimi 21 giorni è di circa 10 positivi al giorno, con altrettante persone in uscita dalla quarantena, in linea con la reale situazione di contagio degli altri comuni del comprensorio. Nei prossimi giorni si procederà ad una verifica più accurata dei paganesi attualmente positivi, per ricavare un dato reale così da evitare allarmismi ingiustificati”.

“Avendo un dato più veritiero sulla reale diffusione del virus in città – ha detto il sindaco Lello De Prisco – si opterà per un opportuno ritorno tra i banchi di scuola in linea con le decisioni comprensoriali, concordate con i membri del COC». Inoltre, in merito allo screening sulla popolazione scolastica, a seguito di confronto con i vertici Asl, si è concordato di attuare i protocolli specifici del settore e seguire le direttive regionali, avendo definito una linea comune di intervento.