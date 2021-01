Covid. Controlli nel salernitano. Scattano sanzioni

La scorsa settimana ha visto, ancora una volta, le Forze dell’Ordine

pronte nell’organizzare una scrupolosa attività di controllo e prevenzione

sul territorio provinciale per assicurare i servizi utili a contrastare la diffusione del Coronavirus Covid 19.

La fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei

Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazìe al

rilevante contributo operativo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale,

della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza disposta del Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di

Finanza.

Al termine dei servizi, in particolare, nei pressi dei luoghi ove maggiori sono i rischi di possibili assembramenti e finalizzati al rispetto delle prescrizioni stabilite dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali anti contagio, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

• nr. 6476 persone controllate;

• nr. 3853 veicoli controllati;

• nr. 1868 esercizi pubblici controllati;

• nr. 68 persone sanzionate per mancato uso della mascherina;

• n. 25 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto

della normativa anticovid.

• N. 2 attività o esercizi chiusi, ex artt. 2 e 4 .l. 35/2020.

Dunque il passaggio da zona arancione a zona gialla, con il contingente

allentamento delle misure restrittive imposte agli esercizi commerciali e la

contestuale apertura di alcuni livelli di istituzioni scolastiche, è stato

accolto in maniera responsabile e positiva dalla cittadinanza, per cui si è avuto modo, complessivamente, di registrare una lieve seppur rilevante

diminuzione degli episodi di inosservanza delle norme poste a tutela della salute pubblica.

Per la prossima settimana, sono stati programmati ulteriori servizi che

saranno svolti in modo da garantire il rispetto delle misure di contenimento

previste dalla normativa vigente.