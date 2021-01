Covid: non avevano mascherina, 104 sanzioni nel salernitano

Dal 4 al 10 gennaio, nel Salernitano, 104 persone sono state sanzionate per mancato uso della mascherina o perche’ fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Inoltre, le forze dell’ordine hanno controllato 6784 persone, 3996 veicoli, 2634 esercizi pubblici controllati, mentre 12 titolari di esercizi commerciali sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid e 4 attivita’ o esercizi chiusi.

I servizi sono stati volti a prevenire il rispetto della disciplina vigente nelle giornate dei controlli, tra cui il rispetto del divieto di spostamento tra comuni, in assenza di cause di giustificazione, nei giorni della vigenza dell’area arancione e l’osservanza delle misure piu’ rigorose previste per l’area rossa nei giorni del 5 e 6 gennaio, festivi e nel fine settimana e dell’area gialla nelle date del 7 e 8. Inoltre, gli equipaggi delle forze dell’ordine e dell’Esercito hanno prevenuto il formarsi degli assembramenti nelle strade e verificato il rispetto dell’obbligo dell’uso delle mascherine.

Sono state elevate 3 sanzioni a gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in quanto effettuavano il c.d. “servizio al tavolo” e non la consentita vendita per asporto, nelle giornate relative alle zone “arancione” e “rossa”. E’ stato anche sanzionato un negozio di abbigliamento, in un centro commerciale ed aperto alla vendita, nonostante il divieto imposto nella zona rossa.

Per la prossima settimana, sono stati programmati gli ulteriori servizi che saranno svolti in modo da garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente. (ANSA).