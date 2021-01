Covid:in 24 a fare scommesse, chiusa attività

Quando i carabinieri sono arrivati, all’interno della sala slot sono state trovate 24 persone assembrate e impegnate a scommettere su eventi sportivi, in barba ai divieti imposti dalle norme anticovid. Per questo motivo a Boscoreale (Napoli) i militari dell’Arma, intervenuti in via Cirillo, hanno sanzionato il titolare e disposto la chiusura temporanea dell’attività.

E’ uno degli interventi effettuati durante una serie di controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, su disposizione del comando provinciale di Napoli, e che hanno riguardato in particolare le citta’ di Pompei, Poggiomarino e Torre Annunziata. In tutto sono state 77 le persone identificate e 27 quelle sanzionate per violazioni alla restrizioni anti-contagio.

Molte sono state fermate nel corso di spostamenti tra comuni diversi, in assenza di comprovati motivi; altre invece erano sprovviste di dispositivi di protezione individuali o sono state trovate all’interno di attività commerciali mentre consumavano alimenti e bevande. (ANSA).