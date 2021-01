Dall’11 al 25 gennaio al via il bando “Piccoli Musei”. Appello di Angrisani

Possono presentare domanda i musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit in possesso dei requisiti richiesti

“In data odierna- dichiara la Senatrice Luisa Angrisani- ho invitato l’Ufficio Programmazione e Valorizzazione dei Musei della Regione Campania, il Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali della Provincia di Salerno e le Amministrazioni Locali dell’Agro Sarnese Nocerino, ad aderire, ove possibile, all’avviso pubblico indetto dal MiBACT, per l’assegnazione di fondi ai “Piccoli Musei”. Nello specifico- continua la Portavoce Angrisani- ho fatto presente a Regione, Provincia e Comuni, che la Direzione Generale Musei, con il DDG n. 992, ha pubblicato l’avviso per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell’8 ottobre 2020).

“Il fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro. Possono presentare domanda i musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit in possesso dei requisiti richiesti – afferma la parlamentare Luisa Angrisani – Ci troviamo dinanzi ad una grande opportunità per ottenere aiuti essenziali alla sopravvivenza, la conservazione e la crescita di tante piccole realtà museali.

Tra i requisiti fondamentali per accedere al contributo- chiarisce la Senatrice Angrisani- la struttura beneficiaria deve aver sede in Italia, essere in possesso di uno statuto o un regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risulti l’istituzione dell’ente”.

“I piccoli musei che vogliono accedere al contributo- aggiunge la pentastellata Angrisani- devono poter garantire un’apertura al pubblico di almeno 24 ore settimanali, devono aver svolto negli ultimi due anni almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale si trovano, aver creato almeno una pagina social per la comunicazione e la promozione del museo e del territorio. I progetti finanziabili possono avere come obiettivo: il miglioramento del funzionamento ordinario del museo; la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; l’implementazione della fruizione del patrimonio in esso contenuto; l’adeguamento alle norme di sicurezza; il potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito web del museo.

Mi auguro che siano tanti gli enti che parteciperanno a questo avviso pubblico. Le domande di contributo e i progetti vanno presentati dall’11 al 25 gennaio”, conclude la Senatrice Luisa Angrisani.

Di seguito il link dove reperire tutte le informazioni:

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-il-riparto-del-fondo-per-il-funzionamento-dei-piccoli-musei#contenuto