Deteneva marijuana in un casolare: 42enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi nella giornata di ieri hanno arrestato un uomo di Tramonti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette sono scattate a seguito di alcuni servizi di osservazione effettuati dai militari della Stazione di Tramonti, i quali da un po’ di tempo avevano notato un andirivieni sospetto presso un vecchio casolare il località Conca-frazione Pietre, zona di solito poco frequentata.

Dopo alcuni accertamenti gli uomini dell’Arma hanno deciso di intervenire, e sono giunti sul posto insieme all’arrestato, già noto agli uffici, per effettuare una accurata perquisizione. Durante le operazioni, all’interno dello stabile, sono state trovate due buste di cellophane contenti circa 20 steli essiccati di cannabis indica, dalle cui influorescenze sono stati ricavati circa 80 grammi di marijuana.

Le giustificazioni per il fermato non sono state sufficienti a chiarire le circostanze di questo ingente quantitativo di droga, motivo per cui è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Salerno. L’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa del processo di convalida, così come disposto dal pubblico ministero di turno.