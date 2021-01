Fiume Sarno – Inquinamento ed esondazioni, il sopralluogo oggi

Fiume Sarno tra esondazioni e inquinamento, oggi il sopralluogo.

A spiegarlo è il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

“Ho effettuato un ulteriore sopralluogo sul ponte di Via Marconi tra Angri e San Marzano sul Sarno, dove si verificano allagamenti ed esondazioni dell’ Alveo Comune Nocerino e del Rio Sguazzatoio, creando disagi ingenti alle popolazioni ed alle coltivazioni agricole.

Gli abitanti sono esasperati da questa difficile e pericolosa situazione. Insieme ai Sindaci di Angri e San Marzano sul Sarno ed al consigliere regionale Nunzio Carpentieri abbiamo accompagnato stamattina il consigliere regionale Franco Picarone, Presidente della commissione Bilancio della Regione Campania, che si e’ reso disponibilissimo a seguire anch’ egli la questione soprattutto dal punto di vista economico, visto il ruolo istituzionale che occupa. Dopo la visita del VicePresidente della Regione Campania on. Fulvio Bonavitavola di qualche giorno fa, continuiamo a coinvolgere istituzioni ed amministratori che possono darci una mano a risolvere questa annosa problematica.

Questa e’ una battaglia che non ha bandiere politiche. Come amministratore pubblico provinciale ed uomo dell’ Agro Nocerino Sarnese farò tutto il possibile affinchè si possa mettere gli abitanti di questa zona in sicurezza e soprattutto in condizione di non subire continui danni economici in un momento già tanto difficile in termini generali”