Flotte aziendali, ecco i vantaggi della green mobility

Il settore automotive è strategico per l’economia dell’Eurozona e la mobilità sostenibile rappresenta uno dei principali obiettivi dell’UE, un punto cardine del Green Deal Europeo per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento atmosferico. Procedendo in tal senso rendere più green gli spostamenti dei dipendenti con un’auto elettrica aziendale è fondamentale per adottare un modello di business più ecologico e diminuire le emissioni inquinanti di CO2.

Un ulteriore beneficio delle aziende che scelgono le flotte ecologiche è senz’altro la riduzione dei costi per il carburante. Il tutto accompagnato dalla realizzazione di una struttura integrata, ad esempio installando dei punti di ricarica in azienda per consentire ai dipendenti la ricarica delle auto elettriche sul posto di lavoro. Con i veicoli a zero emissioni esistono anche dei risparmi indiretti, legati alle agevolazioni sul bollo auto per le vetture ecologiche.

Le auto elettriche sono il futuro delle flotte aziendali e tra i vantaggi vi sono le minori restrizioni nella mobilità urbana con l’accesso alle ZTL e la sosta gratuita nei parcheggi blu. Infatti, in molte città italiane è possibile transitare liberamente nelle zone a traffico limitato con le vetture a zero emissioni, con regole specifiche indicate nei siti web del Comune.

Oggi il settore delle auto green è più maturo rispetto a qualche anno fa, con la possibilità di trovare tantissime opzioni per ogni esigenza di mobilità. Sul mercato sono disponibili diversi modelli di vetture elettriche per il parco auto con proposte adatte agli spostamenti urbani e veicoli in grado di assicurare prestazioni adeguate anche sulle lunghe percorrenze.

Una flotta green è un investimento per il futuro. È essenziale pianificare con attenzione le soluzioni di mobilità green giuste, per capire quali sono le opzioni più adatte alle necessità della propria impresa. Il passaggio alla green mobility non è immediato, ma è fondamentale cominciare subito ad elettrificare il parco auto, per non perdere competitività. Le aziende che stanno investendo nella mobilità pulita possono puntare sul noleggio a lungo termine per beneficiare di un valore aggiunto importante, soprattutto in termini di efficienza e flessibilità. Va anche sottolineato che quando i dipendenti lavorano in un ambiente sano, con il supporto di un’azienda attenta ai temi ambientali, sono più motivati e produttivi.