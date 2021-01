Giornata della memoria, Roccapiemonte non dimentica

“In occasione della Giornata della Memoria, domani 27 gennaio 2021, in ricordo di tutte le persone assassinate per mano dei criminali nazi-fascisti, il Comune di Roccapiemonte e il suo Sindaco Carmine Pagano intendono fermamente dire no ad ogni forma di violenza ingiustificata, proseguendo nell’impegno costante incentrato sui valori della liberta’ politica, religiosa, della democrazia, di una civilta’ fatta di socialita’ e senza reprimere idee e pensieri. Un contesto che l’attuale situazione emergenziale sta minando in modo severo”.

“Non dobbiamo dimenticare l’importanza della condivisione, dello stare insieme, di quegli aspetti di vita sociale che la pandemia sta purtroppo frenando” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

Roccapiemonte non dimentica cio’ che e’ avvenuto in passato (gli ebrei sterminati dalla follia nazista, le persone perseguitate e uccise solo perche’ ritenute diverse) perche’ senza memoria questi fatti rischiano di ripetersi. Ecco perche’, riprendendo la frase di Liliana Segre, il Sindaco Pagano afferma ad alta voce che “la memoria e’ l’unico vaccino contro l’indifferenza”.