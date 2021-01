GORI. Lavori programmati, manca l’acqua. Ecco dove e quando

GORI comunica che per la sostituzione di un tratto di rete idrica finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22:00 di venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 06:00 di sabato 30 gennaio 2021, nelle seguenti zone di SANT’EGIDIO MONTE ALBINO:

Via Aniello Califano,

Via Catullo,

Via Coscioni,

Via Cupa del Feudo,

Via Dante alighieri,

Via della Rinascita,

Via Ferrante,

Via Gerardo Manzo,

Via Giovanni Falcone,

Via Giovanni XXIII e traverse,

Via Michelangelo Buonarroti e traverse,

Via Pasquale Grimaldi,

Via Salvatore Attianese,

Via SS. Martiri,

Via Ugo Foscolo,

Viale Kennedy e traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

1) Via Nazionale, parcheggio mercato ortofrutticolo;

2) Piazza Municipio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.