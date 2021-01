Gori riapre gli sportelli

Dopo lo stop causato dall’istituzione della Zona Rossa in Campania, scattata lo scorso novembre, a partire dal 25 gennaio GORI riapre al pubblico gli sportelli di Nocera Inferiore, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00, Pomigliano d’Arco, operativo dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30, e Torre del Greco, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Nuove modalità di accesso ai punti di contatto: oltre alla normale apertura con operatori che gestiranno l’afflusso libero, al fine di arginare la possibilità di assembramenti ed eliminare i tempi di attesa, l’ingresso agli sportelli potrà avvenire anche su prenotazione, attraverso la nuova funzionalità presente sul sito www.goriacqua.com.

È sempre attivo, inoltre, il servizio di videochiamata per l’esecuzione di pratiche commerciali a distanza, anch’esso prenotabile attraverso il sito GORI.

Restano a disposizione, infine, i canali digitali: registrandosi all’Area Clienti myGORI, presente sul sito www.goriacqua.com, e scaricando l’APP myGORI, disponibile per IOS e Android, si possono effettuare tutte le operazioni di sportello comodamente da casa e in pochi click.

In alternativa, è possibile contattare il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.