L’estetista quanto dura il corso? Alcune cose da sapere

L’estetista quanto dura il corso?

Se avete sempre sognato di diventare delle brave estetiste, sapete che è necessario frequentare un corso da estetista e ricevere un diploma per poter cominciare ad esercitare e lavorare nel settore.

Non sempre però è chiaro come è possibile diventare estetista, qui sono i passi da seguire per poter diventare un’esperta del settore, quando e come è possibile cominciare a lavorare, se serve un attestato oppure no… cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza, per capire cosa è il corso da estetista, quanto dura questo corso e come è possibile, dopo di esso, cominciare a lavorare nel settore.

Innanzitutto chiariamo che per diventare estetista è necessario seguire un percorso di studi che può avere diverse forme, e che consente di ottenere quelle conoscenze teoriche e le competenze pratiche e tecniche per poter lavorare per la bellezza.

L'importante è sempre scegliere un corso da estetista di altissima qualità e soprattutto che sia riconosciuto, ovvero che consenta di ottenere il titolo da estetista che permette poi di lavorare direttamente nel settore e, se si vuole, di continuare gli studi.

Vi consigliamo quindi di prendervi del tempo per scegliere la scuola dove seguire il corso da estetista, cercando di capire innanzitutto se si tratta di una scuola riconosciuta che dà diritto al diploma finale, quale è il programma, il grado di formazione, la qualità, e quali sono gli insegnanti. Per poter lavorare bene nel settore è opportuno scegliere con cura il corso da estetista.

Possiamo distinguere tue tipi di estetista: quella qualificata e quella specializzata. Vediamo quali sono i corsi da seguire nei due casi e quanto dura il corso da estetista specializzata e/o qualificata.

Il corso da estetista qualificata quanto dura.



Per diventare estetista qualificata (che può lavorare solo come dipendente, quindi non può avere la sua attività) bisogna seguire un corso da estetista che dura due anni: deve trattarsi, necessariamente, di un corso riconosciuto dalla regione di residenza oppure di un corso organizzato dalla regione stessa. Attenzione al riconoscimento regionale che deve essere sul corso, per poter concretamente lavorare con il titolo.

Terminato il corso da estetista, si segue un esame di pratica e di teoria che permette di accedere ad un attestato col quale è possibile lavorare in tutta Italia (ma bisogna ricordarsi di seguire sempre i corsi di aggiornamento).

Il corso da estetista specializzata quanto dura.

La figura dell’estetista specializzata è invece quella dell’estetista che, dopo aver preso il diploma di cui sopra (e quindi aver seguito il corso da estetista qualificata di due anni) prosegue negli studi con un ulteriore anno di specializzazione al termine del quale riceve un certificato di specializzazione dopo un altro esame di teoria e di pratica.

In totale, quindi, il corso da estetista per poter lavorare dura due anni; se si vuole diventare estetista specializzata che quindi può anche aprire il proprio salone, bisogna seguire un altro corso di un anno con un ulteriore esame. Di conseguenza in totale gli anni che servono per diventare estetista specializzata sono almeno tre.