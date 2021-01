L’U.S. Salernitana 1919 ha una nuova partnership commerciale.

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare la nuova partnership commerciale con New Energy , sponsor retro maglia dei granata per la stagione 2020/21

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare la nuova partnership commerciale con New Energy , sponsor retro maglia dei granata per la stagione 2020/21. New Energy è un’azienda operante nella commercializzazione di gas e luce. Presente da diversi anni nel mercato energetico ha piani di espansione sul territorio nazionale attraverso l’apertura di Energy Point al pubblico, con la presenza di personale dedicato ed altamente specializzato.









L’azienda è già operativa sul territorio campano, ed ha nella città di Salerno ed in provincia, già diversi Energy Point attivi. Il ruolo di Global Partner della U.S. Salernitana 1919 offrirà la possibilità a New Energy ed alla sua rete commerciale di beneficiare di tutte le attività della Società granata relative a iniziative di comunicazione e marketing sia sui canali digital che sul territorio.

“Siamo lieti di accogliere la New Energy, un’efficiente azienda che ha deciso di espandersi sul territorio salernitano, nella famiglia dell’U.S. Salernitana 1919. Una partnership importante con un marchio che unisce sviluppo e innovazione, valori in cui si riflette pienamente la nostra Società” ha commentato il Presidente Claudio Lotito. “Siamo orgogliosi di poter unire i colori granata a questo marchio prestigioso con il quale prevediamo una serie di iniziative che coinvolgeranno tutti i nostri sostenitori” ha aggiunto il Presidente Marco Mezzaroma.

“Siamo felici di associare il marchio New Energy alla Salernitana, società storica del territorio campano di cui condividiamo i valori. Lo scopo del nostro rapporto è fondato sulla crescita e sugli obiettivi che sicuramente realizzeremo insieme” ha commentato l’Ing. Fabio Gentile, Amministratore Delegato di New Energy.

