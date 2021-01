Tutto il necessario per prendersi cura della propria persona.

La pandemia del covid-19 ci ha invitati a riscoprire l’importanza di curare l’igiene personale per evitare dei potenziali contagi.

Con l’avvento del coronavirus, nella nostra quotidianità abbiamo adottato tutta una serie di accortezze atte a contenere la diffusione di questa pandemia, curando meglio l’igiene personale.

Prendersi cura di sé all’epoca della pandemia

Mai come in questo periodo storico dettato dalle sfide del coronavirus si è imposta la necessità di avere un occhio di riguardo per la propria persona: se da una parte è infatti imprescindibile evitare di contagiare le altre persone, dall’altra, preme allo stesso tempo non essere contagiati. Spesso, quindi, all’acquisto di prodotti per l’igiene si affianca la necessità pure di scegliere la spugna per il bagno più adatta o altri accessori per la cura della persona con i quali porre rimedio a tutto lo stress cui è sottoposta la cute, ad esempio, tramite l’applicazione costante e ricorrente del gel igienizzante. Non bisogna mai dimenticarsi che, questo importante ausilio con il quale si combatte la diffusione della pandemia del covid-19, è pur sempre formulato con una concentrazione non indifferente di alcool che, a lungo andare, conduce immancabilmente al manifestarsi di screpolature sulla pelle. Se già di per sé il freddo comporta maggior secchezza cutanea e, in taluni individui, causa anche il manifestarsi di ragadi o altri problemi simili, il gel acutizza ulteriormente queste problematiche rendendo di conseguenza la cura della persona ancor più complicata, dovendo individuare dei prodotti ad hoc, con i quali porre rimedio a tutte queste fonti di stress per il nostro organismo.

L’importanza di non trascurare il benessere personale

Anche la minor disponibilità di ore di luce, come del resto, l’irraggiamento solare reso meno intenso dalla stagione invernale, portano con loro delle ulteriori sfide per il nostro benessere psicofisico, già potenzialmente messo alla prova in modo rilevante dallo stress della pandemia, la quale, oltre a rappresentare un rischio di per sé per la nostra salute fisica, ha anche conseguenze su lavoro, vita sociale e tanti aspetti della quotidianità. Ecco perché, in un contesto storico così complesso e caratterizzato da sfide su tanti e differenti fronti, è importante ritrovare un po’ di tempo per sé stessi – ritagliarsi una parentesi durante la quale dimenticarsi di tutte le potenziali fonti di stress – per abbandonarsi alla cura della persona con tutte le accortezze del caso. Introdurre ad esempio il rito di una bella doccia calda ritemprante e rigenerante, oppure, il momento di un bel bagno caldo durante il quale restare a mollo tra essenze particolarmente piacevoli, è il miglior modo per rafforzare il corpo e lo spirito, potendo affrontare al meglio tutte le difficoltà che sono tipiche della nostra epoca. Non dimentichiamoci che, nell’epoca della pandemia, curare un po’ di più la nostra igiene non può che esserci di aiuto per evitare che persino i nostri cari possano essere involontariamente contagiati da noi tra le rassicuranti mura domestiche.

Dove trovare i migliori prodotti per igiene e cura del corpo

Dopo aver rimarcato quanto sia importante adottare delle prassi quotidiane ottimali per quanto riguarda la cura della pulizia e dell’igiene personali, è però altrettanto fondamentale cercare di evitare degli errori quando ci si china sulla questione degli acquisti dei prodotti da usare ogni giorno durante questi rituali. Se per igienizzare le mani è infatti necessario usare un alcool a 70 gradi, è del tutto superfluo acquistarne uno a 90 gradi da usare direttamente sulla cute, giacché lo stesso non farebbe altro che stressarla inutilmente: un prodotto di questo tipo, al contrario, potrebbe essere utile per igienizzare le superfici e gli oggetti. Tra lockdown, negozi magari non costantemente riforniti di prodotti di questo genere e tutti gli inconvenienti derivanti dall’accalcamento che si verifica nei momenti degli acquisti, la soluzione ideale per avere tutto il necessario per la cura della persona e dell’igiene è quella degli acquisti online. Tanti e-commerce, infatti, organizzano anche regolarmente vendite promozionali, con confezioni risparmio o spedizioni offerte per ordini al di sopra di un certo importo: non è una soluzione ottimale per non aggiungere quell’ulteriore tassello di stress dato dallo shopping in negozi affollati, in un mosaico quotidiano che è già di per sé molto complesso?