Nocera Inferiore. Guasto improvviso, manca l’acqua

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di NOCERA INFERIORE:

VIA PENTAPOLI, VIA VESCOVADO, VIA ROMA, VIA MICHELE PIRONTI, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA PIETRO DE CONCILIS, VIA SALVATORE TRAMONTANO, VIA FUCILARI, VIA FRANCESCO FRONDA, PIAZZETTA PAGLIARA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA ATTILIO BARBARULO, VIA LUCIANO GAMBARDELLA, VIA RAFFAELE GRIMALDI, VIA EDUARDO ASTUTI, VIA SANT’ANGELO IN GROTTA, VIA NICOLA BRUNI GRIMALDI, VIA ARTURO PETROSINI, VIA S.LUDOVICO D’ANGIO’, VIA GIUSEPPE MARRAZZO, VIA DOMENICO FEDELE, VIA LORENZO FAVA, VIA GIUSEPPE ATZORI, VIA PUBLIO SIZIO, VIA GIORGIO AMENDOLA, VIA DEGLI OLIVETANI, VIA DEI POZZI, VIA SARAJEVO, VIA GIOVANNI PEPE, VIA PIETRO COZZOLINO, VIA OVIDIO FORINO, VIA FAMIGLIA PIETRO LAMBERTI, PIAZZA FRATELLI D’AMORA, VIA CANGER, PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, VIA GIOACCHINO GUERRITORE, VIA GUIDO CUCCI, VIA JACOPO SANNAZZARO, CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA MATTEO NOBILE, VIA CATELLO FERRERI, VIA S.L.D’ANGIO’, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, VIA CARMINE BUONOSCONTRO, RIONE ENRICO CALENDA, VIA GIOVANNI NICOTERA, VIA COLONNELLO MANLIO SPERA, VIA FRANCESCO FEDERICI, VIA RAFFAELE LIBROIA, VIA ISAIA ROSSI, VIA GENERALE GERARDO PALMA, CONTRADA MONTALBINO, VIA FRANCESCO CORREALE, VIA SAN PASQUALE, PIAZZA TRENTO E TRIESTE, VIA DEI SARRASTI, VIA ISAIA GABOLA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA VITTORIO SELLITTI, VIA APOSTOLICO MONTALBINO, VIA GUSTAVO ORIGLIA, VIA FRANCESCO BALESTRINO e in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di martedì 5 gennaio 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti