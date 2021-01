Nocera Inferiore. Riunione con Gori, Eic e Comitati civici per l’acqua pubblica.

Si è tenuta questa mattina nell’ Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, un primo tavolo di confronto (promosso nei giorni scorsi dal capogruppo consiliare l’avv. De Maio) tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti della Gori e dell’ Eic per affrontare la questione della bollettazione maggiorata (in particolare per il canone di depurazione) recapitata ai cittadini nelle ultime settimane.

Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti per i comitati dell’acqua pubblica.

La società ha garantito che saranno effettuate verifiche sui tratti urbani non allacciati alla rete di depurazione. Il nuovo incontro è per la prossima settimana per fare il punto della verifica tecnica anche con i competenti uffici comunali.