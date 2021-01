Nocera Inferiore. Ecco i vincitori di Natale in Vetrina

Il 14 Gennaio scorso la commissione esaminatrice composta dal funzionario direttivo Dott.ssa Silvana Esposito ed i membri della commissione giudicatrice hanno decretato i vincitori di Natale in Vetrina 2020.

L’ iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’ assessorato al commercio ed attività produttive, nell’ ambito delle attività natalizie.

Hanno partecipato da giurati, come membri della commissione giudicatrice la Prof. Sara Di Costanzo ed il prof. Francesco Capaldo (entrambi del Liceo Galizia) e Sergio Cicalese (Confcommercio Campania).

Al concorso hanno partecipato le attività commerciali nocerine registratesi sull’ App “Città di Nocera Inferiore”, sulla quale i cittadini hanno potuto esprimere la propria votazione.

La commissione ha attribuito un punteggio (da 1 a 5) per originalità impegno ed attinenza al tema natalizio.

Sono risultati vincitori: 1° classificato premio di euro 400,00 a Prestige

2° classificato premio di euro 300,00 a Kiljoy

3° classificato premio di euro 200,00 a Splendor Cafè

4° classificato premio di euro 100,00 a Sofia Gioielli

Infine è stata decretata anche la vetrina più votata sull’ app del Comune di Nocera Inferiore. Il premio pari ad euro 300,00 è stato vinto da “Dolci carezze” dal pancione in poi con voti pari a 606.

Il sindaco ha dichiarato: “Anche iniziative apparentemente minori come questa servono in un momento di grave difficoltà del commercio. E testimoniano la nostra costante attenzione al settore, come già nel recente passato con gli stanziamenti per far fronte alla emergenza covid”.