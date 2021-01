Nocera Superiore. Manca l’acqua in alcune zone

L’intervento di riparazione alla “Condotta adduttrice Consorziale”, da parte della società AUSINO S.p.A., previsto in data 04.01.2021 è stato rinviato per avverse condizioni meteo, a venerdì 08.01.2021.

L’intervento di riparazione comporterà, dalle ore 05:00 alle ore 23:30 del 08.01.2021, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade e località del Comune di NOCERA SUPERIORE:

** Via Casa Pareti, Località Casa Milite, McDonald’s, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via

Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Malloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma, Via Citola

ed in tutte le traverse della zona.**

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 23:30 di venerdì 08.01.2021.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con Autobotte presso:

Via Nazionale, angolo Via Lamia (nei pressi di IVECO), dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 08.01.2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.