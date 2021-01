Nocera Superiore. Nuova caserma dei carabinieri, sopralluogo dei vertici dell’Arma

Ieri pomeriggio nuovo sopralluogo sul cantiere dell’ex mattatoio per la scelta del colore della nuova caserma dei carabinieri di Nocera Superiore e per un aggiornamento dello stato dei lavori.

Insieme al sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, il Comandante provinciale dell’Arma, Gianluca Trombetti, il Comandante del Reparto Territoriale, Rosario Di Gangi, il Comandante di Stazione, Angelo Arienzo, i tecnici e l’impresa esecutrice dell’intervento.

La nuova casa dei carabinieri di Nocera Superiore sarà in giallo ocra: la gradazione cromatica è stata individuata e scelta, in linea con l’identità cromatica già utilizzata dagli altri presidi dell’Arma.

Nel corso del briefing, i vertici dell’Arma hanno avuto modo di condurre un tour all’interno dell’immobile – inizialmente destinato ad ospitare la Polizia Locale e successivamente convertito in caserma su proposta del sindaco Cuofano per scongiurare che la città perdesse il suo presidio di sicurezza e legalità – tra gli spazi a piano terra adibiti agli uffici, all’archivio, ai locali di custodia temporanea, al deposito sequestri sino al piano superiore dove il progetto ha previsto un’area per la cucina, una per la sala mensa ed altre per le camerate.

«Siamo in dirittura d’arrivo – dichiara Cuofano – abbiamo lavorato duramente in quest’ultimo anno, in silenzio, ma condividendo con l’Arma dei Carabinieri un percorso immaginato ed avviato per salvare la caserma a Nocera Superiore attraverso un’ipotesi concreta e da ogni necessaria autorizzazione da parte della Prefettura e della Soprintendenza che abbiamo chiesto ed ottenuto».

La proposta di destinare l’ex mattatoio a caserma porta la firma del sindaco Cuofano ed è stata approvata, all’unanimità, nel consiglio comunale del 26 giugno 2020.