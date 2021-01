Noleggio auto e smart mobility, un binomio perfetto

La smart mobility è un approccio intelligente e sostenibile alla mobilità. Obiettivi che spesso si sente declamare, ma quali sono le azioni concrete? Ridurre il numero di veicoli in circolazione per contenere il traffico, nei grandi centri urbani e dare una mano all’ambiente. Tra le svariate opzioni da mettere in campo, ci sono i sistemi di condivisione dei mezzi di trasporto. Da qualche tempo è entrata a far parte di questo orizzonte anche l’automobile privata, come il noleggio auto a lungo termine.

Avere una propria automobile, non vuol dire necessariamente avere un’auto di proprietà. Se si noleggia, soprattutto se a lungo termine, è possibile godere di tutti i vantaggi di un veicolo acquistato ex novo, senza doverne scontare gli effetti negativi. Una scelta che va peraltro pienamente nel verso della smart mobility, in quanto rappresenti una possibilità reale di riduzione del parco mezzi. Ed il trend è in deciso aumento.

Molteplici i vantaggi per puntare sulla “locazione” pluriennale di un veicolo: dalla possibilità di avere tutto incluso in un canone mensile che varia a seconda di chilometri, tipologia di macchina e casa produttrice (coperture assicurative, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, servizio pneumatici) all’opportunità di variare la vettura senza spese eccessive. Ma anche motivazioni di ordine ambientale, dal momento che il numero di mezzi in circolazione risulta, di fatto, razionalizzato.