Pagani. Cartellone natalizio, il sindaco chiarisce

Di seguito la nota del sindaco Lello De Prisco.

“In un momento di profonda crisi sociale, oltre che sanitaria, il cartellone natalizio ha rappresentato

l’espressa volontà dell’amministrazione De Prisco di voler dare un segnale di speranza alla città, regalando

dei momenti di spensieratezza e allegria ai paganesi, illuminando a festa alcuni punti e realizzando un

calendario di eventi in streaming. Inoltre nostra volontà è stata creare delle iniziative culturali a supporto

del commercio cittadino in questo momento delicato.

Pur essendosi questa amministrazione insediata da solo un mese, abbiamo investito energie in un progetto

quale quello delle attività natalizie, che avrebbe necessitato di tempi di programmazione molto più lunghi.

Corre l’obbligo di precisare che sono state coinvolte in tale progetto tutte le realtà del territorio, già parte

attiva delle manifestazioni natalizie negli anni precedenti. Nessun contribuito è stato elargito per

addobbare alberi di natale, essendo noto che sono stati coinvolti nella realizzazione degli addobbi natalizi i

bambini delle scuole paganesi.

Al fine di fare chiarezza sulle procedure attivate per la realizzazione del progetto “Luci a Pagani”, riportiamo

quanto segue:

A seguito di Atto di Indirizzo di giunta comunale del 7 dicembre 2020 ad oggetto “Approvazione misure

eccezionali a sostegno delle attività commerciali”, è seguito nel giorno 14 dicembre 2020 l’avvio della

procedura su piattaforma del mercato elettronico (MEPA – scheda prodotto “Pacchetto Natalizio”), individuando come unico conforme alle esigenze dell’Ente il pacchetto omnia comprensivo della società

Music Italia Spettacoli sas. A questo è seguita determina del 14 dicembre 2020, attraverso cui si è disposto

di procedere all’affidamento, al fine dell’attuazione degli interventi natalizi a favore della ripresa delle

attività commerciali del territorio, impiegando la somma di 23.700 euro (Iva esclusa). Corre l’obbligo di specificare che i fondi sono stati attinti per euro 12 mila, con variazione di bilancio dal Fondone di riserva

dell’Ente, così come ratificato in consiglio comunale, e il resto dei fondi prelevati da quelli già predisposti

tra Ufficio Commercio e Ufficio di Promozione Turistico-Culturale.

Cifra che vogliamo sottolineare essere irrisoria rispetto a quanto speso dalle precedenti amministrazioni

comunali per tali manifestazioni. A tal proposito si specifica che gli unici a fornire il proprio contributo (non

economico) al progetto “Luci a Pagani” sono stati Confesercenti, Fenailp e Consorzio Omega, che ringraziamo.

Specificato quanto segue, risponderemo nelle sedi opportune ad eventuali altri chiarimenti e/o accuse”.