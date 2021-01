Pagani. Caso Toscano, la “difesa” di Sessa

"Il carattere passionale ed istintivo non può, a mio avviso, mettere in discussione l’attaccamento alla città e la voglia di risolverne le problematiche quotidianamente"

“Sono sotto gli occhi di tutti le competenze e l’impegno che il dottore Francesco Toscano, quotidianamente, profonde nella gestione della società Pagani Servizi, nonostante le difficoltà e i tagli aggravati anche dal momento di crisi economica, sociale, epidemiologica e sanitaria”. Così in una nota la consigliera comunale Anna Rosa Sessa.

“Ed il carattere passionale ed istintivo non può, a mio avviso, mettere in discussione l’attaccamento alla città e la voglia di risolverne le problematiche quotidianamente – prosegue -. Sono certa, infatti, che “alcune parole” sono state dettate esclusivamente dalla rabbia e dallo stress provocati dai numerosi attacchi continui e personali ricevuti dall’Amministratore Unico, nelle ultime settimane, a mezzo social e non solo, nel silenzio tombale dei più.

Un amministratore di una società il cui socio unico resta il Comune di Pagani- non può essere lasciato da solo a fronteggiare attacchi e difficoltà di un ente che ha bisogno di sostegno e di scelte politico- amministrative concrete. È facile cavalcare gli errori con la demagogia ed il populismo. Più difficile è fare,invece, ognuno la propria parte. E adesso non si può più attendere: nei prossimi tre mesi, occorre ridisegnare il futuro di questa società che, oltre a dare lavoro a decine di famiglie, garantisce a Pagani numerosi servizi indispensabili”.