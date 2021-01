Pagani. Fezza: “Scuola Media Criscuolo, sarà un “Caso Forteco” Bis?”

“Scuola Media Criscuolo, sarà un “Caso Forteco” Bis?”. A porre il quesito al sindaco Lello De Prisco è Enza Fezza di FdI.

Di seguito l’interrogazione di Enza Fezza

VISTA la vicenda della Scuola Forteco che ha portato alla chiusura del secondo piano causa problemi legati alla caldaia.

VISTO che gli stessi problemi sussistono, come dichiarato da lei in un’intervista, anche nella scuola Media Criscuolo.

CONSIDERATA l’imminente ripresa delle scuole prevista per il 25 gennaio P.V.

Nella speranza che non si ripeta un caso simile a quello della Forteco,

SI CHIEDONO ALLA S.V.,

delucidazioni in merito alla vicenda, con la speranza che si possa intervenire al più presto, se ciò non sia già stato fatto, con la riparazione della caldaia, in vista della imminente ripresa delle scuole in presenza prevista per il 25 p.V.