Pagani. Scatta la chiusura del primo piano del plesso scolastico elementare “Forteco”

Con ordinanza n.1/16/01/2021 è stata disposta la chiusura del primo piano del plesso scolastico elementare “Forteco” di via S.Erasmo da lunedì 18 gennaio fino al prossimo 22 gennaio.

“L’ordinanza si è resa necessaria a causa del danneggiamento della scheda di comando della caldaia murale a servizio dell’impianto di riscaldamento del 1° piano, problema riscontrato a seguito delle verifiche di corretto funzionamento degli impianti eseguite nelle scorse settimane da parte della ditta affidataria del servizio – spiega il sindaco Lello De Prisco -. La stessa ditta ha comunicato difficoltà a reperire i componenti da sostituire in tempo per il ritorno in classe di molti alunni di lunedì 18 gennaio, in quanto l’impianto termico risulta vetusto. Per questo motivo, viste le temperature rigide che si prevedono nei prossimi giorni, nonostante questa amministrazione abbia provveduto a fornire stufe per il riscaldamento, si ritenuto opportuno vietare l’accesso al primo piano per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per il tempo utile al ripristino delle funzionalità della caldaia, onde evitare disagi per alunni e insegnanti che dovrebbero usufruire di quegli spazi. Saranno comunque garantite da parte del dirigente scolastico le attività didattiche”.