Pagani. Sessa e Calce: “Aule in via Carmine”

Ristrettezza di spazi alla scuola elementare “Rodari” e difficoltà di adeguamento alle normative AntiCovid, I consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce chiedono al Sindaco di valutare la possibilità di creare aule ulteriori presso l’ex Comando della Polizia Locale di Via Carmine, al fine di consentire un rientro a scuola in sicurezza e con minori preoccupazioni.

“La struttura, infatti, non avrebbe bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e, nel giro di qualche giorno, potrebbe essere pronta e disponibile per gli allievi”, spiegano i due esponenti della minoranza.