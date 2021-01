Pagani. Strade periferiche. Cosentino: “Al via pulizia e diserbo”

Ad inizio settimana, sono cominciati i lavori di pulizia e diserbo di alcune delle strade periferiche della città di Pagani. Lo annuncia il consigliere Alfonso Cosentino.

“La prima arteria interessata da questo tipo di intervento è stata via Termine Bianco, che collega le città di Pagani e San Marzano sul Sarno. Un’opera di pulizia del ciglio stradale importante non solo per ridare decoro al territorio, quanto anche per garantire maggiore sicurezza per la viabilità. Infatti, è stata in questo modo aumentata la visibilità per chi percorre questa strada, in particolare relativamente agli incroci con via Filettine e via Fontana. Tale opera di pulizia e diserbo proseguirà nei prossimi giorni su via Filettine e via Migliaro”, si legge in una nota.

“Avevo chiesto questo tipo di intervento già nelle scorse settimane al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, approfittando dei lavori di ripristino della viabilità e messa in sicurezza delle strade periferiche”, ha dichiarato il consigliere comunale di Pagani, Alfonso Cosentino. “Lo ringrazio per aver accolto la mia sollecitazione e per l’infinita disponibilità che ha dimostrato ancora una volta per questa zona. Si tratta di lavori che non erano in programma ma che ritengo fondamentali per ridare decoro e sicurezza alle periferie della città di Pagani. Inoltre, nei giorni scorsi ho eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori in via Fontana con lo stesso Presidente Strianese e col sindaco di Pagani Lello De Prisco che ringrazio per la dedizione e l’impegno per questo territorio”.