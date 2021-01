Pagani. Ventinovemila euro per il Natale in zona rossa

Poco meno di 29 mila sono stati destinati alla “Music Italia Spettacoli Sas” di Alfonso Pandolfi, con sede legale nella vicina San Marzano Sul Sarno, per l’organizzazione di eventi online e per l’installazione luminarie natalizie a Pagani. Un affidamento d’urgenza, disciplinato dalla determina numero 837 dello scorso 14 dicembre, utile a sostenere le attività commerciali del territorio messe a dura prova dall’emergenza Covid-19.

La somma.

La somma è stata destinata alla realizzazione di alcune iniziative tra le quali la “tombolata scostumata”, realizzata il 27 dicembre 2020 ed il 5 gennaio 2021 sui canali social del sindaco Lello De Prisco, le cui cartelle sono state distribuite dagli esercenti paganesi. Inoltre, sui social sono state trasmesse rappresentazioni teatrali legate alla natività e alcuni concerti.

Lungo le strade sono state installate 15 stelle comete luminose davanti alle chiese della città; 3 scritte luminose “Buone Feste” con stella luminosa poste nei quattro punti di confine della città; 5 luminarie per l’albero di piazza Corpo di Cristo; 22 stelle con baffi laterali luminosi per via Cesarano; 25 fiocchi luminosi per abbellire corso Ettore Padovano; 3 proiettori con gobos personalizzati per proiezioni sulla Basilica di Sant’Alfonso per tutto il periodo festivo.

Le polemiche.

La determina ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per l’ affidamento dei lavori ad uno dei fedelissimi del sindaco Lello De Prisco, Alfonso Pandolfi.