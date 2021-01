Pompei – Abbattimento di due piani di una palazzina

Pompei. Abbattimento di due piani abusivi di una palazzina

Sono in fase di sgombero, preliminare al successivo abbattimento, i due piani superiori, dichiarati abusivi in sede di giudizio, di una palazzina di tre piani sita nella strada di prolungamento di via Stabiana, diretta al cavalcavia su via Plinio.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha decretato il ripristino dello stato originario dei luoghi mediante l’abbattimento dei piani superiori della summenzionata struttura abitativa: due appartamenti per complessivi 250 mq. circa abitati dalle famiglie con bambini di due figli di due coniugi anziani, proprietari dell’appartamento a piano terra (che è a norma e quindi non soggetto ad abbattimento come le case dei piani superiori).

Le due case da abbattere, quindi, dovranno prima essere liberate dai mobili e gli altri beni personali dalle famiglie con minori che le abitano. Ne consegue che al momento è in corso di svolgimento il trasloco forzoso e solo successivamente, nei prossimi giorni, arriveranno le ruspe. Sul luogo, quindi, permangono numerosi agenti delle forze pubbliche (Polizia di Stato e Municipale e carabinieri) personale dell’Ufficio Sociale del Comune di Pompei che vigila sull’ordine pubblico e la regolarità delle operazioni di sgombero.

Maestranze di varie ditte procedono alle operazioni di trasloco e alle altre operazioni preliminari alla fase di abbattimento. Nonostante la pandemia le operazioni di abbattimento delle case private abusive (lussuose e di necessità) sono riprese nell’ambito di un’economia locale in grave declino. La lista della case da abbattere è lunga a Pompei ma come viene, purtroppo, dimostrato nella giornata di oggi che neanche il Corona-Virus riesce a fermare il rigore di legge.

di Mario Cardone