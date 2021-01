Pompei. Avvio procedura prioritaria le pratiche con agevolazioni fiscali

Avvio prioritario alla commissione ambiente del Comune di Pompei delle pratiche edili che prevedono agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”. E’ quanto è stato chiesto con una nota indirizzata al sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, dal consigliere comunale (di opposizione) di Forza Italia, Alberto Robetti, che ha motivato la sua richiesta sulla base della necessità palesata dagli operatori edili di abbreviare la lungaggine della procedura burocratica prevista per acquisire i pareri di legge pima di rilasciare le previste autorizzazioni comunali. Iter procedurali allungati anche dai rallentamenti dovuti allo smart working in sede comunale. Per tale motivo parte nei confronti della Giunta Amministrativa dfi Pompei l’invito a dare indicazioni a riguardo ai dirigenti dell’Ufficio Tecnico Comunale di Pompei riguardo alla necessità di dare priorità alla presentazione per acquisire il prescritto parere alla Commissione per il Paesaggio del Comune di Pompei delle istanze edilizie per le quali i committenti comunicano all’Ente l’intenzione di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge previste per l’ecobonus e il sismabonus

Mario Cardone