Pompei. Di Casola con un’interrogazione parla di condizionamento alla vita democratica

Il leader dell’opposizione in consiglio comunale di Pompei, Domenico Di Casola, ha ripreso con un’interrogazione protocollata questa mattina (4 gennaio 20121) al Comune di Pompei un tema che ha frequentemente ripetuto nel corso della sua campagna elettorale che meriterebbe di essere approfondito nella sua fondatezza dagli organismi della magistratura e della polizia locale perché nel citato documento sono contenute informazioni ed affermazioni molto gravi sul piano della legalità. Nello specifico Di Casola ha parlato nuovamente di “condizionamento al voto in particolare ad opera di alcuni personaggi operanti nel settore dell’abusivismo edilizio”. Ha ora anche precisato testualmente.” Lo scrivente ritiene (ovviamente si augura di sbagliare) alla luce di determinate strane coincidenze, che tali condizionamenti potrebbero essere presenti anche all’interno del consiglio comunale di Pompei.” Argomentazioni collegate alla mancata esposizione in seduta di consiglio comunale di due interrogazioni consiliari a risposta scritta (definite dal consigliere Di Casola interrogazioni che pongono questioni di legalità) che dopo essere state inserite nell’ordine del giorno dell’assise del 29.12.2020 non sono più state presentate dalla consigliera comunale proponente Luisa De Angelis (e conseguentemente ritirate dal presidente del Consiglio). Nei fatti la De Angelis si era allontanata dall’aula prima della loro trattazione. Di Casola nella sua nota mette in collegamento i potenziali “condizionamenti” che operano in consiglio con l’atteggiamento della De Angelis (ancora oscuro) di non presentare le due interrogazioni dirette formalmente Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Pompei ed all’assessore Raffaella Di Martino, espressione della sua stessa maggioranza. Nel suo esposto-interrogazione Di Casola informa anche di aver ricevuto (insieme agli altri colleghi della minoranza) una lettera anonima che metterebbe in discussione la legittimità dell’elezione della De Angelis, senza spiegarne il motivo. Ora ci pare che tutti gli attori di questa vicenda (a partire dalla De Angelis) dovrebbero superare la loro reticenza attuale e parlare più chiaramente all’opinione pubblica (soprattutto agli elettori che hanno espresso fiducia nei loro confronti). Farebbero bene tutti ad essere più chiari sull’argomento (è stato già detto in precedenza) altrimenti tutta la vicenda esce dal dibattito democratico e diventa materia d’indagine da parte di Istituzioni deputate in casi estremi a rimettere il treno di Pompei sui binari della legalità istituziuonale.

Mario Cardone