Pompei. Clochard ritrovato in crisi d’ipotermia presso stazione di servizio

Un clochard in crisi d’ipotermia è stato soccorso e rifocillato con una bevanda calda dai carabinieri di Pompei e dagli operatori di pronto soccorso, intervenuti con un’autoambulanza a seguito dell’allarme lanciato dall’operaio del distributore di benzina. Stamattina (4 gennaio 20121) l’operaio di servizio al distributore di benzina di via Plinio (di fronte al Parco Archeologico di Pompei) ha trovato in una sala sul retro del box amministrativo del distributore un clochard riverso a terra. L’operaio ha provveduto immediatamente ad avvertire i carabinieri e gli operatori del pronto intervento dell’Azienda Sanitaria Locale. Alla fine l’uomo di origine africana era solo un poveretto che, preso da uno stato di assideramento durante la nottata si era ricoverato in un vano vuoto sul retro della pompa di benzina I.P. di via Plinio per cercare di trovare di calore contro umidità e gelo tipico di queste notti invernali pompeiane. E’ finita che sia i militari della caserma di Pompei del comandante Angelo Esposito che il personale arrivato sull’autoambulanza hanno provveduto a rifocillare con cibo e bevande calde il poveretto che quando si è sentito meglio si è volontariamente si è allontanato dal posto.

Mario Catdone