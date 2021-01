Pompei. Il Comune mette in cantiere la fondazione di un’orchestra con Artemus

Un incontro di oggi a Palazzo de Fusco tra il sindaco di Pompei e il maestro Alfonso Todisco, in rappresentanza dell’accademia musicale Artemus, che il 16 ottobre 2020 ha lanciato sulle piattaforme digitali il nuovo disco intitolato “Il Prodigio”, inciso il mese prima dall’orchestra d’archi diretta dal medesimo Alfonso Todisco. L’album dedicato a Felix Mendelssohn ed incentrato su 3 delle 12 sinfonie per archi, la n. 3 in Mi minore, la n. 10 in Si minore e la n. 12 in Sol minore, che il compositore tedesco ha realizzato tra i 12 e i 14 anni di età anche se sono tutt’altro che opere “infantili” anzi dimostrano estrema complessità ed espressività, con cui il piccolo musicista si rivelò (come succede spesso nell’arte musicale) un “enfant prodige”. Le composizioni sono veri e propri “affreschi musicali” d’influenza romantica ma radice classica e contrappuntistica. Ora il giovane artista della musica, Antonio Todisco, che vanta direzioni d’orchestra con concerti eseguiti in tutta Europa, ha proposto un progetto che prevede la realizzazione di sei concerti sinfonici oltre a laboratori musicali per i bambini e di musicoterapia per diversamente abili. Iniziative culturali che, come annuncia il Comune di Pompei sui social, sposano a pieno l’intenzione dell’Amministrazione comunale di Pompei di rilanciare l’immagine della città ed offrire, in pari tempo, una formazione musicale alla giovane leva pompeiana. L’Accademia Artemus, ha sede a Pompei ed è stata fondata dai Maestri Francesco D’Aprea e Alfonso Todisco. Esegue progetti didattici musicali a favore degli allievi delle scuole primarie e dell’infanzia pubbliche e private. Fiore all’occhiello dell’Accademia è l’Artemus Ensemble formata da giovani talenti musicali del territorio. L’intenzione dell’iniziativa è di fondare un’orchestra sinfonica pompeiana al fine d’indirizzare verso l’arte musicale molti giovani locali. I social annunciano che il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, si è detto ben propenso verso l’iniziativa. Bisognerà verificare, però, nei fatti quali finanziamenti verranno erogati per sostenerla.

Mario Cardone