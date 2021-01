Pompei. Concorso per vicecomandante dei Vigili secondo Robetti, vestito su misura

Il consigliere comunale di opposizione Robetti definisce in un suo comunicato, “vestito cucito su misura” un concorso interno al Comune di Pompei, da poco bandito, per il ruolo di vicecomandante dei vigili urbani aggiungendo testualmente : “La conoscenza dei fatti e delle persone non rende difficile la individuazione della figura. Per gli scettici c’è una busta chiusa con il nome già scritto. – Ha soggiunto Alberto Robetti. – E’ quello che si sente nei corridoi e tra la gente. Pur essendo certo che quando denunciato non corrisponda a realtà, resto anch’io dubbioso”. Tra il detto, il non detto e quello che suppone l’ex presidente del consiglio comunale di Pompei insinua oggettivamente il dubbio di voto di scambio sulle ultime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 perché adesso, secondo lui, starebbero venendo fuori le prove con atti concreti deliberati al Comune di Pompei, come l’iniziativa presa con avviso pubblico dal dirigente Eugenio Piscino, del secondo settore, che su indicazione politica ha bandito un concorso interno per una figura professionale della categoria “D” che farebbe mutare la figura professionale del vincitore del concorso in funzionario di vigilanza presso la Polizia Locale. Robetti si augura che la politica locale non sia intenzionata a pagare una delle tante “cambiali” firmate in campagna elettorale. E’ chiaro che le considerazioni che fa rappresentano un duro attacco all’amministrazione Lo Sapio dopo un periodo di “tregua natalizia” vera o apparente. Sta di fatto che nella giornata di ieri sono partite due bordate formidabili da Di Casola e Robetti dopo la pausa di distensione che ha portato la maggioranza all’astensione sul programma amministrativo della maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. Sta di fatto, in ogni caso, che al momento il vicecomandante della polizia municipale di Pompei è il capitano Gaetano Fontanella ne consegue che se fossero fondate le supposizioni di Robetti sarebbe necessario chiarire contestualmente quale sarebbe la sua mansione futura se dovesse essere sostituito da un collega pari grado.

Mario Cardone